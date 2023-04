Serracchiani (Pd): 'Dobbiamo fare alleanze per vincere, parliamo con M5s e Terzo Polo' (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo la vittoria del centrodestra in Friuli Venezia Giulia, con il Pd che è risultato essere il partito più votato, l'argomento alleanze è tornato di prepotenza sul tavolo delle discussioni dei dem. ... Leggi su globalist (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo la vittoria del centrodestra in Friuli Venezia Giulia, con il Pd che è risultato essere il partito più votato, l'argomentoè tornato di prepotenza sul tavolo delle discussioni dei dem. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Agenparl : AGORA’ (RAI3)/Serracchiani (PD): Sul ballottaggio di Udine dobbiamo fare un grande investimento a ... - - ErnestoPascucci : In #Campania il @pdnetwork implode e viene commissariato, in #FVG prende un calcio in culo da 30 punti. Bhe in fond… - DarioDaRe65 : @serracchiani In Fvg non c'è l effetto Schlein e il PD perde anche per l effetto Serracchiani. Nessuno dimentica, i… - gcollinassi : @serracchiani @Ariachetira il PNRR è una clamorosa fregatura, visto che sti miliatdi li dobbiamo in buona parte ren… -