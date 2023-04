Serie A1 Femminile, play-off e play-out: programma e orari (Di martedì 4 aprile 2023) Inizio anticipato per i play-off della Techfind Serie A1: si parte da questa sera, martedì 4 aprile, con gara 1 dei quarti di finale tra il Famila Wuber Schio e La Molisana Magnolia Campobasso al PalaRomare (ore 20, diretta streaming... Leggi su europa.today (Di martedì 4 aprile 2023) Inizio anticipato per i-off della TechfindA1: si parte da questa sera, martedì 4 aprile, con gara 1 dei quarti di finale tra il Famila Wuber Schio e La Molisana Magnolia Campobasso al PalaRomare (ore 20, diretta streaming...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : Ieri Schio ha vinto la Coppa Italia battendo Venezia in finale. In foto c'è Giorgia Sottana. Di seguito il suo palm… - FIGCfemminile : ?????? ??????????N ???? ???? #SerieAFemminile @TIM_Official 3a Giornata ??? | 2a Fase ???? ?? La news: - SportingTargetG : Risultati della 4^ giornata del Pool Promozione del Campionato 22/23 di Pallavolo Femminile Serie A2: [Foto Lega… - MilleniumBS : Volley Millenium Brescia si complimenta con Roma Volley Club per la promozione in Serie A1 femminile. ?????? - uMeneer : RT @FIGCfemminile: ?????? ??????????N ???? ???? #SerieAFemminile @TIM_Official 3a Giornata ??? | 2a Fase ???? ?? La news: -