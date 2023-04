Serie A, squalificati 9 calciatori! Tante squadre nei guai, stangata sul derby (Di martedì 4 aprile 2023) La 28ª giornata del campionato di Serie A ha regalato Tante emozioni e indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il colpo più imporTante è stato quello del Milan, la squadra di Stefano Pioli è stata protagonista di una prestazione da stropicciarsi gli occhi contro il Napoli, 0-4 il risultato finale. Successo in trasferta anche dell’Atalanta contro la Cremonese e della Lazio contro il Monza. Netto 3-0 del Bologna con l’Udinese e della Roma all’Olimpico contro la Sampdoria. Non si ferma la corsa della Juventus, 1-0 il risultato contro l’Hellas Verona con gol di Kean, assente nella prossima partita. L’Empoli vince lo scontro salvezza contro il Lecce, pareggi in Sassuolo-Torino e Spezia-Salernitana. Nel frattempo il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati. Foto di Alessandro Di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 aprile 2023) La 28ª giornata del campionato diA ha regalatoemozioni e indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il colpo più imporè stato quello del Milan, la squadra di Stefano Pioli è stata protagonista di una prestazione da stropicciarsi gli occhi contro il Napoli, 0-4 il risultato finale. Successo in trasferta anche dell’Atalanta contro la Cremonese e della Lazio contro il Monza. Netto 3-0 del Bologna con l’Udinese e della Roma all’Olimpico contro la Sampdoria. Non si ferma la corsa della Juventus, 1-0 il risultato contro l’Hellas Verona con gol di Kean, assente nella prossima partita. L’Empoli vince lo scontro salvezza contro il Lecce, pareggi in Sassuolo-Torino e Spezia-Salernitana. Nel frattempo il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori. Foto di Alessandro Di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioWeb : Arrivano le stangate in #SerieA: squalificati 9 calciatori, durissimo provvedimento dopo il derby e tante squadre n… - CalcioNews24 : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo per la 29ª giornata - Tutfantacalcio : ??L'esito del Giudice Sportivo: 10 gli #squaificati per la 29^giornata di #fantacalcio - DiMarzio : #SerieA, gli squalificati per la 29ª giornata - News24_it : Serie A: 9 squalificati nella 29ª giornata - Fantacalcio ® -