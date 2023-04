Serie A | ‘PR7’ e la formula dell’eterno ‘giovent’ | “Non possiamo lasciarci scappare questo fenomeno”

(Di martedì 4 aprile 2023) 2023-04-04 06:09:37 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Quando Pedro Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1987) ha chiuso una porta, quella della Roma, nell’estate 2021 gli si è aperta una finestra, quella della Lazio. L’ex di Barcellona e Chelsea è diventato il primo trasferimento tra ‘giallorossi’ e ‘biancocelesti’ in più di 40 anni, da Carlo Perrone nel 1981. Solo 10 giocatori nella storia hanno cambiato una sponda del Tevere per l’altra… senza intermediari passi. “È stato molto complicato. Mi hanno lasciato fuori dalla squadra e nessuno degli allenatori mi ha parlato, Non sapevo nulla di questa vicenda”, ha assicurato riferendosi alla decisione di Mourinho di separarlo appena arrivato. È stato molto complicato. Mi hanno lasciato fuori dalla squadra e nessuno degli allenatori mi ha parlato Pedro Rodríguez Maurizio Sarri è stato il suo ‘grande ...

Il gol segnato a Monza, il settimo in questa stagione (quattro in campionato e tre in Europa) ha permesso alla Lazio di sbloccare il risultato e di avviarsi verso un successo fondamentale nell'ottica ...