Serie A, i verdetti del 28° turno: brillano Milan e Roma, Juventus e Lazio ok, crollano Inter e Napoli (Di martedì 4 aprile 2023) Nella serata di lunedì 3 aprile è calato il sipario sulla 28ª giornata di Serie A, nella quale non sono di certo mancate le sorprese. Il risultato che balza subito all'occhio è sicuramente il successo travolgente del Milan, che ha surclassato il Napoli capolista; da segnalare poi un'altra inaspettata caduta dell'Inter, che è stata sconfitta in casa dalla Fiorentina; inoltre, risulta doveroso sottolineare la schiacciante vittoria del Bologna sull'Udinese. Nonostante il tonfo, il Napoli continua la propria cavalcata solitaria verso lo scudetto, ma alle sue spalle la lotta per l'accesso alla prossima Champions League si fa sempre più Interessante, con 6 squadre in lizza per soli 3 posti. Più indietro Bologna e Fiorentina continuano a coltivare il sogno europeo, trovandosi a soli 4 ...

