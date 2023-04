Serie A | Giudice Sportivo 28ª giornata | Inter | un nuovo diffidato

(Di martedì 4 aprile 2023) Il, dopo la ventottesimadiA, squalifica con la condizionale (pena sospesa per un anno) la Curva Nord della Lazio per cori antisemiti nel derby con la Roma. A livello di giocatori nell’Acerbi si aggiunge a Dumfries e Inzaghi fra i diffidati.A –SQUALIFICATI VENTOTTESIMAUna: Rafael Toloi (Atalanta), Lorenzo Tonelli (Empoli), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Moise Kean (Juventus), Alexis Blin (Lecce), Gianluca Caprari (Monza), Jeison Murillo (Sampdoria), Roberto Pereyra (Udinese), Fabio Depaoli (Verona) DIFFIDATI VENTOTTESIMANona ammonizione: Lassana Coulibaly (Salernitana)Quarta ammonizione: Matteo Bianchetti, Luka ...

Ilsportivo dellaA ha comminato una multa di 8 mila euro alla Roma dopo i cori contro Dejan Stankovic Ilsportivo dellaA ha comminato solamente una multa di 8 mila euro alla ...Sono nove i giocatori appiedati, tutti per un turno soltanto, dalsportivo dopo la 28esima giornata diA . La comunicazione con i destinatari del provvedimento è arrivata poco fa. Spiccano i nomi di Rafael Toloi (Atalanta), Sofyan Amrabat (Fiorentina) ...Ilha inflitto una giornata di squalifica alla Curva Nord biancoceleste per 'cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa'. La pena è stata sospesa per un anno 'con l'esplicita e ...

Sono nove i giocatori appiedati, tutti per un turno soltanto, dal giudice sportivo dopo la 28esima giornata di Serie A. La comunicazione con i destinatari del provvedimento è arrivata poco fa.