Serie A 22 23 | 28^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

All'indomani della 28^ giornata di Serie A, come di consueto, il Giudice Sportivo ha reso noti i propri provvedimenti in vista del turno successivo. In particolare sono 9 i calciatori fermati per un turno, tra i quali si evidenziano 2 espulsi. Più precisamente questi sono Jeison Murillo della Sampdoria, mandato anzitempo negli spogliatoi nel corso della partita contro la Roma e che di conseguenza salterà lo scontro salvezza contro la Cremonese, e Lorenzo Tonelli dell'Empoli, dalla panchina durante il match contro il Lecce, che quindi non sarà presente nella trasferta sul campo del Milan. Al difensore doriano si aggiungono, su tutti, Rafael Toloi dell'Atalanta e Moise Kean della Juventus, diffidati e nuovamente ammoniti, che saranno quindi costretti a dare forfait contro Bologna e Lazio. Chiudono l'elenco Sofyan ...

