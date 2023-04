Serie A | 10 squalificati nella 29a giornata

(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Sono dieci i calciatori che per squalifica salteranno lanumero 29 di campionato, che partirà venerdì alle 17 con l’anticipo tra Salernitana e Inter all’Arechi. Ecco l’elenco completo degli:Kean, Toloi, Amrabat, Depaoli, D’Ambrosio, Caprari, Murillo, Pereyra, Blin e Tonelli. Nell’Inter mancherà D’Ambrosio contro la Salernitana, mister Inzaghi potrebbe confermare il trio formato da Bastoni, Acerbi e Darmian in difesa anche se di mezzo c’è la sfida di Coppa Italia contro la Juventus che, dal canto suo, in campionato sabato contro la Lazio dovrà fare a meno dello squalificato Kean e allora potrebbe ritrovare posto dal 1? minuto in attacco Di Maria. Squalificato Toloi nell’Atalanta, Gasperini dovrebbe schierare Demiral in difesa contro il Bologna. Mister ItalianoFiorentina sabato contro lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Serie A: 9 squalificati nella 29ª giornata - Fantacalcio ® - Tutto_CalcioNew : ?? Ecco gli squalificati nella 29^giornata di #SerieA #tuttocalcionews #calcio - Fantacalcio : Serie A: 9 squalificati nella 29ª giornata - stefistefaniavr : RT @__ndre___: Scusate ma invitata come sorpresa una squalificata per una frase ?? le nuove politiche editoriali lo permettono se la squalif… - __ndre___ : Scusate ma invitata come sorpresa una squalificata per una frase ?? le nuove politiche editoriali lo permettono se l… -

Rossoneri in piena emergenza a causa degliRomeo e Mansi, e degli infortunati Mancino e Ziello, e decisamente meno quotati degli avversari, in corsa per la vittoria del campionato. Dopo ......ritrova quattro: Cristante, Mancini, Ibanez e Kumbulla. Non è una gara qualunque per Andrea Belotti, ma Abraham al momento sembra favorito sul Gallo, ancora a secco di gol inA in ...Le probabili formazioni di Hellas Verona - Sassuolo, match della ventinovesima giornata diA 2022/2023 . Le due squadre scenderanno in campo alle 18:30 di sabato 8 aprile nella cornice ...

Serie A: 10 squalificati nella 29ª giornata Fantacalcio ®

Il pugile britannico Amir Khan è stato squalificato per due anni dall’UKAD ... sostenenendo di non aver assunto il farmaco in modo intenzionale, coinvolgendo una serie di esperti al fine di dimostrare ...Allegri dovrebbe invece rilanciare la coppia d’attacco Di Maria-Vlahovic. A centrocampo rientra Rabiot dopo la squalifica in Serie A, mentre a destra è ballottaggio aperto Cuadrado-De Sciglio. Di ...