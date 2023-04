Serafini | «Inzaghi non sa cambiare Sistema di gioco da eliminare»

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 aprile 2023) Lucaparla di Inter, dei problemi di Simonee della sua incapacità di. L’opinionista coglie perfettamente il più grande difetto del tecnico su Sportitalia. MANCANZA – Lucadescrive il più grande limite di: «L’Inter fa bene l’anno scorso, ma non vince il campionato. Quest’anno perdi dieci partite, ma non cambi mai. Tu a un certo punto queldilo devi. Dumfries sembra il fratello di quello dell’anno scorso, davanti gli argentini sono tornati un po’ così dai Mondiali, Dzeko porta sempre la croce come Giroud. Fanno tutto loro, Correa non ne parliamo. Nelle ultime tre partite hai fatto un gol su rigore, quindi provo a. Faccio l’attacco a tre, a cinque, a due, ma ...