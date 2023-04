“Senza colpe”, la quotidianità dei bambini che vivono con le madri detenute: in mostra a Napoli le fotografie di Anna Catalano (Di martedì 4 aprile 2023) M. G. si arrampica su una sediolina gialla e guarda il cortile innevato attraverso le sbarre di una porta blindata. È una mattina di gennaio e lei vorrebbe uscire a giocare, ma in carcere non ha i vestiti adatti per stare sulla neve. Quel momento è stato immortalato nell’Istituto a custodia attenuata per madri (Icam) di Lauro, in provincia di Avellino, dalla fotografa freelance Anna Catalano nell’ambito del progetto Senza colpe. Dal 2018 a oggi, Catalano ha fotografato i minori ristretti con le madri in tutti gli Icam attivi d’Italia: Lauro, Venezia, Milano, Torino, e nella sezione nido del carcere femminile di Roma Rebibbia. Ventisei delle immagini catturate negli anni sono in mostra al Pan di Napoli fino al 30 aprile. Molte sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) M. G. si arrampica su una sediolina gialla e guarda il cortile innevato attraverso le sbarre di una porta blindata. È una mattina di gennaio e lei vorrebbe uscire a giocare, ma in carcere non ha i vestiti adatti per stare sulla neve. Quel momento è stato immortalato nell’Istituto a custodia attenuata per(Icam) di Lauro, in provincia di Avellino, dalla fotografa freelancenell’ambito del progetto. Dal 2018 a oggi,ha fotografato i minori ristretti con lein tutti gli Icam attivi d’Italia: Lauro, Venezia, Milano, Torino, e nella sezione nido del carcere femminile di Roma Rebibbia. Ventisei delle immagini catturate negli anni sono inal Pan difino al 30 aprile. Molte sono ...

