Semifinali Coppa Italia Juventus-Inter e Cremonese-Fiorentina, ma non solo: in palio c'è anche la Supercoppa (Di martedì 4 aprile 2023) Tutto pronto per la partenza delle Semifinali di Coppa Italia tra Juventus ed Inter e Cremonese e Fiorentina. Due gare (quattro considerando il ritorno) che quest'anno, per la prima volta, avranno una valenza fondamentale. Dopo il cambio di format infatti, la SuperCoppa Italiana vedrà dentro 2 squadre, vale a dire le due finalista di Coppa e le prime due classificate di Serie A. La competizione, che andrà in scena in Arabia Saudita ad inizio gennaio 2024, vedrà sicuramente partecipare il Napoli, ormai avviatissimo alla vittoria dello Scudetto. Ci sarà poi una tra Cremonese e Fiorentina, così come una tra Juventus ed Inter. E proprio qui la situazione ...

