Semifinali Coppa Italia in tv | Rai o Mediaset? Juventus Inter | orario | formazioni | dove vederla in tv e in streaming

(Di martedì 4 aprile 2023)2023, ci siamo. Inizia stasera il programma del penultimo atto dellaNazionale che vede impegnate le ultime quattro squadre rimaste in corsa: si tratta di, Fiorentina e Cremonese. Oggi, martedì 4 aprile 2023, si disputerà la prima partita di andata tramentre domani toccherà a Cremonese e Fiorentina. Vediamo dunque il calendario completo delledi2023 e la relativa copertura televisiva (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).vedere la partita in tv e in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FlowerM91459788 : BUONGIORNO , POPOLO BIANCONERO ! MATCH DAY : : JUVE - INTER ! - ANDATA DELLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA… - gaepaulie : @bergomifabio @Alex_Cavasinni Avete l'ingresso ad una semifinale Champions da giocarvi più le semifinali di Coppa I… - sportli26181512 : Coppa Italia, è l’ora delle semifinali: avanti la Juventus nel derby d’Italia. Fiorentina, contro la Cremonese...:… - hosololinter : @roserra757 @marifcinter 50 anni che tifi inter e ti lamenti di una supercoppa italia vinta, quarti di champions, s… - NumeroDiez_10 : La #CoppaItalia si appresta a tornare in campo con l’andata delle semifinali. ?????? Il cammino della #Cremonese è so… -

Commenta per primo Duee una finale. Juventus e Inter si trovano per il terzo anno consecutivo a sfidarsi inItalia e stavolta, in palio, c'è un viaggio a Roma per la finale della competizione nazionale. I ...Commenta per primo Sono rimaste in quattro a giocarsi la vittoria dellaItalia . Si ricomincia dalle, unico turno in programma con gare di andata e ritorno. Martedì Juventus - Inter, mercoledì Cremonese - Fiorentina. Si parte, quindi, allo Stadium, dove ...ITALIA -Italia, in settimana si parte con l'andata delle, unico turno del torneo da giocare in doppia sfida. Martedì alle 21 Juventus - Inter mentre mercoledì Cremonese - ...

Coppa Italia, semifinale: Juventus-Inter Agenzia ANSA

Da Juventus.com: "Juventus-Inter, una grande classica di Coppa Italia. Sono tanti i precedenti tra le due squadre nella competizione e, per entrare nel vivo dell'andata ...Primo atto della semifinale di coppa Italia, per la Juventus vale tanto. Le vicende extra campo costringono i bianconeri a considerare le Coppe come una competizione assolutamente ...