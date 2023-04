Semifinale di Coppa Italia 2023: Juventus-Inter, sfida storica all’Allianz Stadium (Di martedì 4 aprile 2023) Questa sera, 4 aprile 2023, alle ore 21.00, si disputerà l’andata della Semifinale di Coppa Italia 2023 tra Juventus e Inter. La partita si giocherà all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in esclusiva su Canale 5. Contesto storico tra le due squadre Nella storia della Coppa Italia, Inter e Juventus si sono affrontate in cinque semifinali: nelle stagioni 1937/38, 1982/83, 2003/04, 2015/16 e 2020/21. In tutte queste occasioni, la Juventus è riuscita a passare il turno e a raggiungere la finale. Tuttavia, l’Inter è riuscita a rimanere imbattuta in 10 delle ultime 12 sfide di Coppa Italia contro ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 aprile 2023) Questa sera, 4 aprile, alle ore 21.00, si disputerà l’andata delladitra. La partita si giocheràdi Torino e sarà trasmessa in esclusiva su Canale 5. Contesto storico tra le due squadre Nella storia dellasi sono affrontate in cinque semifinali: nelle stagioni 1937/38, 1982/83, 2003/04, 2015/16 e 2020/21. In tutte queste occasioni, laè riuscita a passare il turno e a raggiungere la finale. Tuttavia, l’è riuscita a rimanere imbattuta in 10 delle ultime 12 sfide dicontro ...

