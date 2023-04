“Sei laureato dal divano di casa”. Lucarelli tenta l'affondo su Lollobrigida, ma è un autogol (Di martedì 4 aprile 2023) Si scatena la polemica a distanza tra Selvaggia Lucarelli e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. L'esponente del governo Meloni, durante la 55esima edizione di Vinitaly, aveva invitato “chi ha reddito di cittadinanza a lavorare in agricoltura”. Una frase che è stata colta come spunto dalla giornalista de Il Fatto Quotidiano per attaccarlo sul suo curriculum: “Ma quindi Il ministro Lollobrigida, quello per cui anziché stare sul divano col reddito di cittadinanza i giovani dovrebbero andare nei campi, si è laureato dal divano di casa all'università telematica Cusano”. Lucarelli ha quindi dileggiato il ministro per una laurea telematica (pubblicando lo screenshot del curriculum), prendendosi però una valanga di rimproveri sui ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 aprile 2023) Si scatena la polemica a distanza tra Selvaggiae il ministro dell'Agricoltura Francesco. L'esponente del governo Meloni, durante la 55esima edizione di Vinitaly, aveva invitato “chi ha reddito di cittadinanza a lavorare in agricoltura”. Una frase che è stata colta come spunto dalla giornalista de Il Fatto Quotidiano per attaccarlo sul suo curriculum: “Ma quindi Il ministro, quello per cui anziché stare sulcol reddito di cittadinanza i giovani dovrebbero andare nei campi, si èdaldiall'università telematica Cusano”.ha quindi dileggiato il ministro per una laurea telematica (pubblicando lo screenshot del curriculum), prendendosi però una valanga di rimproveri sui ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PapaMidnite1981 : @stanzaselvaggia Almeno lui è laureato…tu? Sei almeno laureato? Sei almeno giornalista? ?????? - Utrekt : @VioletD44542545 @stanzaselvaggia Sei laureato in una di queste università? ???????? sono fatte qer quelli che non ci arrivano! - domenic34619849 : @AdamBeneve @brotto_marco Tranquillo per me tu sei laureato a pieni voto in caxxologia - Oriana18298450 : @stanzaselvaggia sei vomitevole Selvaggia i giovani italiani istruti da gente come te pensano che il lavoro in agri… - luca18_97 : @stanzaselvaggia Io sono uno studente della cusano e garantisco impegno e professionalità da parte dell’ateneo ma c… -