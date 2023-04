"Se qui c'è Giorgia Meloni...": Fiorello tutto da godere, schiaffo a rosiconi e sinistri (Di martedì 4 aprile 2023) Il 2023 si sta rivelando, fin qui, un anno d'oro per Rai 2, tornata a brillare dopo un lungo periodo di buio con la felice scelta di alcuni programmi di successo. Boomerissima, innanzitutto, con una spumeggiante Alessia Marcuzzi che ha saputo ridare vita agli anni '80 e '90. Il vero “boom”, però, lo ha fatto e lo continua a fare Fiorello con Viva Rai 2, la striscia mattutina delle 7:15 che fa iniziare le giornate in allegria dal box di via Asiago, a Roma, non senza qualche mugugno dei vicini residenti. La colazione in diretta Instagram, che profuma di caffè e cornetto caldo, viene rotta dagli applausi della gente comune e lo stesso Fiorello ammonisce: “Sssssshhhhh, esultate piano, che qui protestano”. Per limitare il fastidio a chi dorme ancora, come spiega un reportage di La Stampa, che è andata a sbirciare dietro le quinte del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Il 2023 si sta rivelando, fin qui, un anno d'oro per Rai 2, tornata a brillare dopo un lungo periodo di buio con la felice scelta di alcuni programmi di successo. Boomerissima, innanzi, con una spumeggiante Alessia Marcuzzi che ha saputo ridare vita agli anni '80 e '90. Il vero “boom”, però, lo ha fatto e lo continua a farecon Viva Rai 2, la striscia mattutina delle 7:15 che fa iniziare le giornate in allegria dal box di via Asiago, a Roma, non senza qualche mugugno dei vicini residenti. La colazione in diretta Instagram, che profuma di caffè e cornetto caldo, viene rotta dagli applausi della gente comune e lo stessoammonisce: “Sssssshhhhh, esultate piano, che qui protestano”. Per limitare il fastidio a chi dorme ancora, come spiega un reportage di La Stampa, che è andata a sbirciare dietro le quinte del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Giuseppe #Conte: 'È grave l’attacco che il partito di Giorgia Meloni vuole apportare allo 'stato di diritto'. La pr… - saturni_giorgia : RT @trashastrale: È tutto qui. #GFVIP - LucaSarcinelli2 : RT @Umberto80341927: @FratellidItalia Cara la mia inadeguata ed incompetente Giorgia Meloni il problema non è quanto lavorate ma come lavor… - giorgia_bissa : RT @trashastrale: Il grande giorno è arrivato! #GFVIP Qui per far vincere la reina ?? -