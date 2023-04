"Se è così, dovremo rivedere i piani". Bomba-Marotta sull'Inter: Inzaghi, si mette male (Di martedì 4 aprile 2023) "Se nel futuro dell'Inter ci sarà ancora Simone Inzaghi, anche a prescindere dal raggiungimento o meno degli obiettivi stagionali? Abbiamo fiducia in lui e l'abbiamo detto, il fatto che abbia un contratto significa che abbiamo instaurato un rapporto di fiducia pluriennale". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, pochi minuti prima dell'andata della semifinale di Coppa Italia al Meazza contro la Juventus. "Siamo contenti, siamo in corsa su tre fronti, in campionato non siamo stati continui e dobbiamo ritrovare continuità - ha ammesso il dirigente nerazzurro -. Per il resto oggi giochiamo la semifinale di Coppa Italia, la settimana prossima giocheremo la Champions e questo ci dice comunque che questa squadra e questo allenatore hanno avuto un cammino importante. È chiaro, anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) "Se nel futuro dell'ci sarà ancora Simone, anche a prescindere dal raggiungimento o meno degli obiettivi stagionali? Abbiamo fiducia in lui e l'abbiamo detto, il fatto che abbia un contratto significa che abbiamo instaurato un rapporto di fiducia pluriennale". Lo ha detto l'amministratore delegato dell', Beppe, pochi minuti prima dell'andata della semifinale di Coppa Italia al Meazza contro la Juventus. "Siamo contenti, siamo in corsa su tre fronti, in campionato non siamo stati continui e dobbiamo ritrovare continuità - ha ammesso il dirigente nerazzurro -. Per il resto oggi giochiamo la semifinale di Coppa Italia, la settimana prossima giocheremo la Champions e questo ci dice comunque che questa squadra e questo allenatore hanno avuto un cammino importante. È chiaro, anche ...

