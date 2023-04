Se ChatGPT è bloccato in Italia, gli utenti utilizzano le VPN per saltare il divieto del Garante (Di martedì 4 aprile 2023) Il Garante ha bloccato l’uso di ChatGPT in Italia, così gli utenti, in modo molto semplice e prevedibile, stanno bypassando il blocco accedendo al chatbot da server in altri Paesi grazie alle VPN.... Leggi su dday (Di martedì 4 aprile 2023) Ilhal’uso diin, così gli, in modo molto semplice e prevedibile, stanno bypassando il blocco accedendo al chatbot da server in altri Paesi grazie alle VPN....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Questi non si rendono conto di quanti danni fanno all’Italia fingendo di difenderla Immaginate un potenziale inves… - lastknight : Un Provvedimento del @GPDP_IT 'blocca' #ChatGPT di OpenAI, ma sto leggendo in giro un sacco di sciocchezze. No, n… - mr_pac : RT @valeriodeste: Quando avete tempo, possiamo anche discutere del fatto che il Garante NON ha affatto bloccato ChatGPT, né ha mai deciso c… - fab_brink : RT @valeriodeste: Quando avete tempo, possiamo anche discutere del fatto che il Garante NON ha affatto bloccato ChatGPT, né ha mai deciso c… - Hibbing59 : RT @maurorizzi_mr: Per capire il livello della distorsione informativa: il Garante privacy, nominato da precedenti governi, ha solo chiesto… -