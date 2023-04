Sdraiati sull’asfalto aspettano l’arrivo delle auto, chi resta di più vince: 6 giovani incastrati dai video (Di martedì 4 aprile 2023) Credevano fosse un gioco. Una sfida che ha messo in pericolo la loro stessa incolumità oltre che quella degli automobilisti in transito. Sdraiati sull’asfalto aspettavano l’arrivo delle vetture e chi resisteva di più, nonostante l’arrivo delle auto, aveva vinto. Una sfida che forse voleva essere un gioco di coraggio, ma non è stato niente altro che una dimostrazione di incoscienza. E, quando sono stati richiamati dal portiere di un albergo che ha visto la scena, sono scappati, anche un po’ risentiti, perché gli era stato rovinato il divertimento. Forse la fuga gli ha dato anche l’idea di averla fatta franca. Ma così non è… I 6 protagonisti dell’assurda sfida sono stati incastrati dai video Ma i 4 ragazzi e le 2 ragazze ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 aprile 2023) Credevano fosse un gioco. Una sfida che ha messo in pericolo la loro stessa incolumità oltre che quella deglimobilisti in transito.aspettavanovetture e chi resisteva di più, nonostante, aveva vinto. Una sfida che forse voleva essere un gioco di coraggio, ma non è stato niente altro che una dimostrazione di incoscienza. E, quando sono stati richiamati dal portiere di un albergo che ha visto la scena, sono scappati, anche un po’ risentiti, perché gli era stato rovinato il divertimento. Forse la fuga gli ha dato anche l’idea di averla fatta franca. Ma così non è… I 6 protagonisti dell’assurda sfida sono statidaiMa i 4 ragazzi e le 2 ragazze ...

