“Scusate | ho ancora problemi” Platinette dall’ospedale riappare sui social | come sta dopo l’ictus

(Di martedì 4 aprile 2023) Emergono altre novità sue le sue condizioni di salute,l’improvviso ictus che ha lasciato tutti col fiato sospeso per giorni. Ora Mauro Coruzzi ha voluto pubblicare un video sul suo profilo Instagram ufficiale e c’è statapreoccupazione da parte dei suoi ammiratori. Un momento commovente per l’opinionista, che ha ricevuto una marea di affetto subitoaver postato le immagini. Anche diversi vip non gli hanno voluto far mancare la loro vicinanza. Alcuni giorni faaveva fatto un altro aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Nonostante, aveva immediatamente reagito facendosi anche vedere già in piedi. Mauro Coruzzi era tornato suicon una foto che lo mostra sorridente. Una foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : L'intervista del presidente Uefa #Ceferin sta suscitando scalpore specie per le affermazioni su 2 delle squadre che… - _fuocoardente : RT @mirialiguigli: Scusate ma è vero che il rosicamento degli spartani era talmente forte che nessuno si è avvicinato a complimentarsi co… - EricaPazzelli : #Amici22 chi ancora continua a shippare Maddalena con samu e Angelina con wax scusate vive nel mondo degli unicorni… - PearlwPerla : RT @mirialiguigli: Scusate ma è vero che il rosicamento degli spartani era talmente forte che nessuno si è avvicinato a complimentarsi co… - ambrama333 : Scusate ma io non mi sono ancora ripresa, cioè i due criminali sanno che esisto, CENTODIGIOTTTTO #oriele -

Albon non ci riesce, ma quando è andato a muro era sesto, ese è poco. Hulk, che boss: ... Cinque anni in Ferrari, la consapevolezza di non averquagliato nulla e la domanda assillante su ...Questo a sua volta finalizzato alla possibilità, per quel po' di capacità oratoria che... Ese è poco!...ma ritorniamo alle borseggiatrici,lasciamo intervenire il vincitore del Grande Fratello 9,però adesso parliamodi utero in affitto,c'è la pubblicità'. E con ...

Mourinho si scusa con Solbakken: il video virale esalta i tifosi della Roma Corriere dello Sport

In corso a Zurigo l'ultima assemblea degli azionisti - Il presidente della banca Axel Lehmann difende tuttavia l'acquisizione da parte di UBS - Polizia e sicurezza presenti in forze ...Il presidente di Credit Suisse (CS) Axel Lehmann si è scusato davanti agli azionisti per il tracollo della banca: nel suo discorso durante l'assemblea generale odierna a Zurigo ha inoltre difeso la pr ...