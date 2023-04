Scuole aperte a giugno e luglio: 5 giorni di ferie per docenti e ATA. Indicazioni della Provincia di Trento (Di martedì 4 aprile 2023) Con delibera del 31 marzo la Provincia autonoma di Trento fornisce Indicazioni sulla fruizione delle ferie da parte del personale insegnante e non insegnante impegnato nelle attività estive. Com'è noto infatti in Trentino i bambini dell’infanzia potranno andare a scuola per 11 mesi allungando per tutto luglio le attività. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 aprile 2023) Con delibera del 31 marzo laautonoma diforniscesulla fruizione delleda parte del personale insegnante e non insegnante impegnato nelle attività estive. Com'è noto infatti in Trentino i bambini dell’infanzia potranno andare a scuola per 11 mesi allungando per tuttole attività. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SDino59 : RT @LeonardoPanetta: Ma dai, dopo avere tenuto in DAD per 2 anni degli adolescenti, ci si accorge che c’è stata qualche conseguenza. Nel No… - mauromister : RT @fratotolo2: Hanno tenuto in Dad gli studenti per 2 anni e ora si accorgono delle conseguenze. Vi ricordate quando gli “esperti” itali… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @LeonardoPanetta: Ma dai, dopo avere tenuto in DAD per 2 anni degli adolescenti, ci si accorge che c’è stata qualche conseguenza. Nel No… - Bannata4 : RT @LeonardoPanetta: Ma dai, dopo avere tenuto in DAD per 2 anni degli adolescenti, ci si accorge che c’è stata qualche conseguenza. Nel No… - teocorbe : RT @LeonardoPanetta: Ma dai, dopo avere tenuto in DAD per 2 anni degli adolescenti, ci si accorge che c’è stata qualche conseguenza. Nel No… -