Scuola elementare 'Pietà', attività trasferite a Palazzo Bosco Lucarelli dal 12 aprile (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Decorrerà da mercoledì 12 aprile il trasferimento temporaneo delle attività didattiche della Scuola elementare "Pietà" dall'attuale sede a Palazzo Bosco Lucarelli, immobile ubicato in via Bartolomeo Camerario e già sede del convento degli Scolopi. Il trasferimento, com'è noto, si rende necessario per consentire l'avvio dei lavori di rinforzo strutturale e di adeguamento sismico e funzionale della Scuola Pietà. Lavori per i quali è stato destinato l'importo complessivo di 951.505,92 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

