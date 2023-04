Scuola: Calenda, 'ho fatto viceministro al Made in Italy ma non capito cos'è liceo...' (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Ho fatto il Direttore Affari Internazionali di Confindustria portando le imprese in tutto il mondo, ho fatto il Vice Ministro per il commercio estero e il Made in Italy, ma vi giuro che non ho ancora capito cos'è il liceo del Made In Italy". Così Carlo Calenda su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Hoil Direttore Affari Internazionali di Confindustria portando le imprese in tutto il mondo, hoil Vice Ministro per il commercio estero e ilin, ma vi giuro che non ho ancoracos'è ildelIn". Così Carlosu twitter.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colvieux : Che vi dicevo poco fa sul ritenersi un’élite? Quindi siccome è laureata in una scuola prestigiosa vale più degli al… - AlfioMarciante : RT @colvieux: Che vi dicevo poco fa sul ritenersi un’élite? Quindi siccome è laureata in una scuola prestigiosa vale più degli altri? Lo st… - Cate83236905 : RT @colvieux: Che vi dicevo poco fa sul ritenersi un’élite? Quindi siccome è laureata in una scuola prestigiosa vale più degli altri? Lo st… - Foy84 : RT @colvieux: Che vi dicevo poco fa sul ritenersi un’élite? Quindi siccome è laureata in una scuola prestigiosa vale più degli altri? Lo st… - Ulisse0672 : RT @colvieux: Che vi dicevo poco fa sul ritenersi un’élite? Quindi siccome è laureata in una scuola prestigiosa vale più degli altri? Lo st… -