Scontro tra due treni nei pressi di Voorschoten: un morto e decine di feriti (Di martedì 4 aprile 2023) Disastro ferroviario in Olanda. Gravissimo il bilancio: un morto e almeno trenta ferite. L'incidente è avvenuto nella notte. Si è trattato dello Scontro tra due treni, nei pressi di Voorschoten, tra L'Aia e Leida. L'impatto avrebbe provocato il deragliamento di uno dei due convogli che aveva a bordo tra le 50 e le 60 persone. Molti dei feriti sarebbero in gravi condizioni. Undici delle persone coinvolte sono state soccorse e ospitate subito dopo l'incidente nelle case dei residenti locali, mentre per altre 19 sono state trasportate in ospedale. Dopo l'impatto, la carrozza anteriore del treno notturno, un intercity che viaggiava da Leida a L'Aia, è deragliata finendo in un campo vicino ai binari, mentre la seconda si è ribaltata su un lato. L'incidente ha provocato un incendio di ...

