Scontri tra ultras durante Napoli-Milan: due arresti (Di martedì 4 aprile 2023) Scontri tra ultras durante Napoli-Milan: arrestati in flagranza differita due persone aderenti “ultras 72” Scontri tra gruppi ultras durante Napoli-Milan del 2 aprile. Le indagini degli agenti della Digos, svolte anche grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti presso l’impianto sportivo, questa mattina hanno condotto all’arresto in flagranza differita di un 32enne napoletano ed un 37enne della provincia di Benevento, entrambi con precedenti di polizia. I poliziotti hanno arrestato i due – aderenti al gruppo “ultras 72” – per possesso di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere nei luoghi interessati alle manifestazioni ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 4 aprile 2023)tra: arrestati in flagranza differita due persone aderenti “72”tra gruppidel 2 aprile. Le indagini degli agenti della Digos, svolte anche grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti presso l’impianto sportivo, questa mattina hanno condotto all’arresto in flagranza differita di un 32enne napoletano ed un 37enne della provincia di Benevento, entrambi con precedenti di polizia. I poliziotti hanno arrestato i due – aderenti al gruppo “72” – per possesso di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere nei luoghi interessati alle manifestazioni ...

