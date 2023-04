Scontri tra ultrà a Napoli | due tifosi arrestati | uno è della provincia di Benevento

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 32enne napoletano e un 37ennedisono statiperchè ritenuti coinvolti negliscoppiati nella curva B dello stadio Maradona durante-Milan. Gli arresti in differita sono stati emessi dopo le indaginiDigos che ha anche visionato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Ai duedel gruppo “Ultras 72” è contestato il possesso di oggetti contundenti e son accusati anche di rissa aggravata. Contestualmente sono stati emessi anche due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo)durata di 5 anni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il presidente del Napoli, dopo gli scontri tra i tifosi napoletani al Maradona, interviene auspicando una dura repressione, sul modello di quella voluta negli anni 80 dalla premier britannica ...

Il ko contro i rossoneri ha portato in dote - si fa per dire - anche una serata turbolenta lontano dal rettangolo verde di gioco: negli occhi di tutti ancora gli scontri tra diversi gruppi ...Il presidente del Napoli, dopo gli scontri tra i tifosi napoletani al Maradona, interviene auspicando una dura repressione, sul modello di quella voluta negli anni 80 dalla premier britannica Thatcher ...