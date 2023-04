Sconto del 20% se paghi con carta in questi negozi: la novità (Di martedì 4 aprile 2023) Sconto se si paga con la carta: la catena di cibo tradizionale lancia l’offerta rivolta a chi non paga in contanti ma non mancano le polemiche Dal 30 giugno 2022 nessun commerciante o venditore di servizi può sottrarsi alla volontà del cliente di pagare con il Pos. Non significa che è obbligatorio usare la carta: L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 4 aprile 2023)se si paga con la: la catena di cibo tradizionale lancia l’offerta rivolta a chi non paga in contanti ma non mancano le polemiche Dal 30 giugno 2022 nessun commerciante o venditore di servizi può sottrarsi alla volontà del cliente di pagare con il Pos. Non significa che è obbligatorio usare la: L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì a… - LaVeritaWeb : Il paracadute del governo solo a chi rinuncia alle cause. Però Pmi sanità avverte: «Tanti andranno avanti». - DailyOfferte : ??? - AlexaReviews01 : ?? HONOR Pad 8 disponibile in offerta ad un prezzo TOP con sconto da 70 euro ?? HONOR Pad 8 in offerta a 259 euro (a… - missbladesconti : #ProdottiPerAnimaliDomestici #Offerte #Sconti #Amazon ?? Purina Gourmet Gold Cuore Morbido Umido Gatto con Manzo e P… -