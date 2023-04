Scommesse non pagate, ai domiciliari due fratelli nel Napoletano (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due fratelli di Arzano (Napoli) sono finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di estorsione, in particolare per aver effettuato numerose puntate in centri Scommesse del Casertano senza pagare, e minacciando di morte i dipendenti che chiedevano loro di saldare le bollette pregresse. Si tratta di due scommettitori seriali protagonisti di analoghi comportamenti criminali anche in altre parti d’Italia. L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord e realizzata dai carabinieri delle compagnie di Aversa e Casal di Principe, è partita nel settembre 2022 dopo le denunce presentate dal titolare di un centro Scommesse di Frignano e dal dipendente di un altro centro di San Cipriano d’Aversa, che hanno riferito delle minacce ricevute dai due fratelli, che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Duedi Arzano (Napoli) sono finiti agli arresticon l’accusa di estorsione, in particolare per aver effettuato numerose puntate in centridel Casertano senza pagare, e minacciando di morte i dipendenti che chiedevano loro di saldare le bollette pregresse. Si tratta di due scommettitori seriali protagonisti di analoghi comportamenti criminali anche in altre parti d’Italia. L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord e realizzata dai carabinieri delle compagnie di Aversa e Casal di Principe, è partita nel settembre 2022 dopo le denunce presentate dal titolare di un centrodi Frignano e dal dipendente di un altro centro di San Cipriano d’Aversa, che hanno riferito delle minacce ricevute dai due, che ...

