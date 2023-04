Scippo dell'orologio a Leclerc a Viareggio, quattro arresti (Di martedì 4 aprile 2023) I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Viareggio (Lucca), supportati da militari del comando provinciale di Napoli, di Caserta e di Milano, hanno arrestato 4 persone, tre uomini ed una ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di(Lucca), supportati da militari del comando provinciale di Napoli, di Caserta e di Milano, hanno arrestato 4 persone, tre uomini ed una ...

Scippo dell'orologio a Leclerc a Viareggio, quattro arresti ... i quattro, tutti originari di Napoli e già noti alle forze dell'ordine, sono indagati a vario ... e di uno scippo di un orologio da 80.00 euro a un turista francese nell'agosto 2021. . 4 aprile 2023

Scippo dell'orologio a Leclerc a Viareggio, 4 arresti
Per lo scippo dell'orologio al pilota Ferrari Charles Leclerc, i carabinieri di Viareggio (Lucca), supportati da militari di Napoli, di Caserta e di Milano, hanno arrestato 4 persone. Si tratta di tre ...

Altri due colpi simili, uno non riuscito, sono stati contestati a due degli arrestati: si tratta di una tentata rapina di un orologio da 40.000 euro avvenuta sempre il 18 aprile scorso a Forte dei ...