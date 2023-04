Sci alpino | raduno per gli slalomisti a stagione appena terminata | c’è Alex Vinatzer

(Di martedì 4 aprile 2023) La Coppa del Mondo èda qualche settimana, conclusi anche i campionati italiani, si appresta alla conclusione ladello sci. Spazio però ad un ultimoper glidell’Italia: da martedì 4 a venerdì 7 aprile in Val Gardena (Bz) quattro sciatori della Nazionale si testeranno in vista della prossima annata. La stella è ovviamente il medagliato ai Mondiali, con lui anche Tommaso Sala, Simon Maurberger e Tobias Kastlunger. A guidarli l’allenatore responsabile della specialità Simone Del Dio e i tecnici Stefano Costazza e Fabio Bianco Dolino. Foto: Lapresse

La Coppa del Mondo è terminata da qualche settimana, conclusi anche i campionati italiani, si appresta alla conclusione la stagione dello sci alpino. Spazio però ad un ultimo raduno per gli slalomisti ...