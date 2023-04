Schlein commissaria De Luca che ora soffre della sindrome dell’abbandono: fate in fretta (Di martedì 4 aprile 2023) Le ‘voci di dentro’ descrivono un Vincenzo De Luca molto adirato e indispettito per il precipitare degli eventi. Giri vorticosi di telefonate con i suoi fedelissimi e richiesta a tutti di indossare l’elmetto. Scavare una trincea e difendersi. Suona come una dichiarazione di guerra, infatti, l’invio da parte del Nazareno dei commissari: il senatore Antonio Misiasi e la senatrice Susanna Camusso rispettivamente per la segreteria campana del Pd e per la federazione di Caserta. Il nodo Campania va sciolto, occorre fare in fretta. È un banco di prova nazionale che riguarda la credibilità del nuovo Partito democratico e della sua classe dirigente. Elly Schlein a differenza dei suoi predecessori Bersani, Renzi, Martina, Zingaretti e Letta non ha reso omaggio al sultano della Campania, non ha partecipato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Le ‘voci di dentro’ descrivono un Vincenzo Demolto adirato e indispettito per il precipitare degli eventi. Giri vorticosi di telefonate con i suoi fedelissimi e richiesta a tutti di indossare l’elmetto. Scavare una trincea e difendersi. Suona come una dichiarazione di guerra, infatti, l’invio da parte del Nazareno dei commissari: il senatore Antonio Misiasi e la senatrice Susanna Camusso rispettivamente per la segreteria campana del Pd e per la federazione di Caserta. Il nodo Campania va sciolto, occorre fare in. È un banco di prova nazionale che riguarda la credibilità del nuovo Partito democratico esua classe dirigente. Ellya differenza dei suoi predecessori Bersani, Renzi, Martina, Zingaretti e Letta non ha reso omaggio al sultanoCampania, non ha partecipato a ...

