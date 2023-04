Schillaci: “Massimo impegno per valorizzare il 118” (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – “Massimo impegno per valorizzare il servizio” di emergenza territoriale 118, “sia attraverso una migliore organizzazione sul territorio, che con adeguati miglioramenti e incentivi economici per il personale”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che questa mattina ha incontrato il presidente della Sis118 (Società italiana sistema 118), Mario Balzanelli, sul tema della riforma legislativa del 118. Balzanelli ha chiesto al ministro di considerare “prioritaria la necessità storica, non più rinviabile, di valorizzare il sistema 118 del Paese, potenziando in concreto la sua azione salvavita tempo-dipendente, al servizio della popolazione nazionale h24, 365 giorni l’anno”. La proposta “di carattere strategico e strutturale”, illustrata da Balzanelli, si articola ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – “peril servizio” di emergenza territoriale 118, “sia attraverso una migliore organizzazione sul territorio, che con adeguati miglioramenti e incentivi economici per il personale”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Orazio, che questa mattina ha incontrato il presidente della Sis118 (Società italiana sistema 118), Mario Balzanelli, sul tema della riforma legislativa del 118. Balzanelli ha chiesto al ministro di considerare “prioritaria la necessità storica, non più rinviabile, diil sistema 118 del Paese, potenziando in concreto la sua azione salvavita tempo-dipendente, al servizio della popolazione nazionale h24, 365 giorni l’anno”. La proposta “di carattere strategico e strutturale”, illustrata da Balzanelli, si articola ...

