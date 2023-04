(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos Salute) - "peril" di emergenza territoriale 118, "sia attraverso una migliore organizzazione sul territorio, che con adeguati miglioramenti e incentivi economici per il personale". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Orazio, che questa mattina hato il presidente della(Società italiana sistema 118), Mario Balzanelli, sul tema della riforma legislativa del 118. Balzanelli ha chiesto al ministro di considerare "prioritaria la necessità storica, non più rinviabile, diil sistema 118 del Paese, potenziando in concreto la sua azione salvavita tempo-dipendente, aldella popolazione nazionale h24, 365 giorni l'anno". La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsalute : SMI incontra il ministro Schillaci: “Nuove misure per salvare il SSN e tutelare il lavoro dei medici” - insalutenews : SMI incontra il ministro Schillaci: “Nuove misure per salvare il SSN e tutelare il lavoro dei medici” -… -

Si presentano solo Lollobrigida e. Il ministro dell'agricoltura magnifica lo stop per legge dei cibi sintetici. Prima di salire in sala polifunzionaleuna clac organizzata della ...- Trieste Salvini in tour elettorale per le Regionali in Friulielettori a gazebo Lega - ... Tavolo Farmaceutica e Biomedicale, com il ministro delle Imprese Urso e della Salute. - ...'Ho percepito la volontà del Ministro di procedere velocemente, in particolare nel risolvere l'emergenza del 118. Avevo annunciato che, in mancanza di novità sostanziali, avrei rassegnato le mie ...

Schillaci incontra Sis118, ‘massimo impegno per valorizzare servizio’ La Sicilia

(ASI) Un bicchiere di vino rosso, integrato in un modello di Dieta Mediterranea, fa bene alla salute. E’ l’operazione verità lanciata dal Governo nel corso dell’incontro promosso al Vinitaly di Verona ...