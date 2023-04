Schifani vuole lo stop al fotovoltaico in Sicilia: il plauso di Cuffaro e l’appoggio silenzioso di Lombardo. Ma Fdi, Pd e sindacati insorgono (Di martedì 4 aprile 2023) Non si fermano le polemiche dopo l’annuncio del presidente della Sicilia, Renato Schifani, di volere bloccare gli investimenti sul fotovoltaico. “Alla Sicilia non resta nulla”, ha detto il governatore promettendo così uno stop alle autorizzazioni. Annuncio che ha scatenato le polemiche da subito, anche nel centrodestra. “I pannelli solari sono la grande scommessa del Sud, in Sicilia creano occupazione, con la grande fabbrica di Catania”, ha risposto subito il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di Fdi. Al quale hanno fatto eco tutti i parlamentari Siciliani meloniani: “Il fotovoltaico consentirà l’impiego di consistente forza lavoro, con ciò favorendo il prosperare dell’economia reale”. E non si arresta la polemica neanche il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Non si fermano le polemiche dopo l’annuncio del presidente della, Renato, di volere bloccare gli investimenti sul. “Allanon resta nulla”, ha detto il governatore promettendo così unoalle autorizzazioni. Annuncio che ha scatenato le polemiche da subito, anche nel centrodestra. “I pannelli solari sono la grande scommessa del Sud, increano occupazione, con la grande fabbrica di Catania”, ha risposto subito il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di Fdi. Al quale hanno fatto eco tutti i parlamentarini meloniani: “Ilconsentirà l’impiego di consistente forza lavoro, con ciò favorendo il prosperare dell’economia reale”. E non si arresta la polemica neanche il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 93427ad0e1494f6 : RT @ominodellaluce: Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, vuole sospendere il rilascio di autorizzazioni per il fotovoltaico p… - virgo1972_ : #Schifani non vuole aiutare la #Sicilia - vvalantine : @CarloStagnaro Metodo: ma non ti hanno insegnato la sintesi ? Merito: ho dubbi che sia nelle sue prerogative, tutta… - gmolaschi : La #Sicilia vuole bloccare i nuovi impianti fotovoltaici - via ?@wireditalia? - NicolaCorda : A Termini Imerese stanno investendo su una gigafactory e il presidente #Schifani vuole fermare il fotovoltaico in Sicilia. Ma davvero fate? -