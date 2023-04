Scherma, Mondiali Giovani/Cadetti 2023: Damiano Di Veroli conquista il primo oro. Bronzo per Aurora Grandis (Di martedì 4 aprile 2023) Nella quarta giornata dei Mondiali Giovani/Cadetti di Plovdiv arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia. A salire sul gradino più alto del podio è uno straordinario Damiano Di Veroli, che si laurea campione del mondo nel fioretto Under 20. Un martedì meraviglioso per la Scherma azzurra, visto che nella prova femminile Aurora Grandis ha concluso al terzo posto, conquistando il Bronzo. Diventano così quattro le medaglie dell’Italia (1 oro, 1 argento e 2 bronzi). Un capolavoro quello di Di Veroli, che non ha perso un assalto in tutta la giornata, visto che ha concluso la fase a gironi con sei vittorie e zero sconfitte, presentandosi da numero uno del tabellone. Il romano delle Fiamme Oro non ha lasciato ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Nella quarta giornata deidi Plovdiv arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia. A salire sul gradino più alto del podio è uno straordinarioDi, che si laurea campione del mondo nel fioretto Under 20. Un martedì meraviglioso per laazzurra, visto che nella prova femminileha concluso al terzo posto,ndo il. Diventano così quattro le medaglie dell’Italia (1 oro, 1 argento e 2 bronzi). Un capolavoro quello di Di, che non ha perso un assalto in tutta la giornata, visto che ha concluso la fase a gironi con sei vittorie e zero sconfitte, presentandosi da numero uno del tabellone. Il romano delle Fiamme Oro non ha lasciato ...

