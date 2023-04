Scherma | Campionati Mondiali Giovani e Cadetti Plovdiv 2023 | oro per Di Veroli nel fioretto maschile e bronzo per Grandis nel femminile

(Di martedì 4 aprile 2023) Grande giornata per l’Italia nei. Damiano Diè campione del mondo nelUnder 20 ma arriva anche la medaglia didi Auroranella gara. Percorso netto per Di, numero 1 del tabellone, che con sei vittorie e solo cinque stoccate subite ha battuto in apertura il filippino Felipe 15-6, e poi lo slovacco Pirk 15-9. L’atleta delle Fiamme Oro ha vinto contro l’uzbeko Asranov 15-10 battendo agli ottavi il giapponese Fukuda in rimonta 15-10. Nei quarti ha affrontato il francese Eliot Chagnon, e ha interpretato un altro assalto perfetto, prendendone subito il comando e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Scherma Campionati Mondiali Giovani e Cadetti Plovdiv 2023: oro per Di Veroli nel fioretto maschile e bronzo per G… - usatoscherma : RT @Federscherma: CAMPIONATI MONDIALI GIOVANI PLOVDIV 2023 – L’ITALIA DEL FIORETTO U.20 FA MAGIE: DAMIANO DI VEROLI CAMPIONE DEL MONDO, BRO… - Federscherma : CAMPIONATI MONDIALI GIOVANI PLOVDIV 2023 – L’ITALIA DEL FIORETTO U.20 FA MAGIE: DAMIANO DI VEROLI CAMPIONE DEL MOND… - Dr_Faiella_AL : RT @Federscherma: CAMPIONATI DEL MONDO CADETTI PLOVDIV 2023 – STANGONI CHIUDE AI PIEDI DEL PODIO ED È LA MIGLIORE DELLA SCIABOLA AZZURRINA… - _ITALIACHEVINCE : RT @Federscherma: CAMPIONATI DEL MONDO CADETTI PLOVDIV 2023 – STANGONI CHIUDE AI PIEDI DEL PODIO ED È LA MIGLIORE DELLA SCIABOLA AZZURRINA… -

Il momento clou delle qualificazioni sarà a luglio: infatti dal 22 al 30 di luglio si svolgeranno idel Mondo Assoluti diOlimpica MILANO 2023 . Fare bene nel corso di questa ...La passione per lae la sua carriera sportiva. Salernitana, classe 1998, schermitrice, ... ma nel 2017 si classifica al terzo posto aiitaliani cadetti e giovani di Cagliari nella ...Salerno . Da Plovdiv, in Bulgaria, dove sono in corso i Mondiali under 20 di, è arrivata una splendida medaglia per il movimento campano. Si tratta di un argento vinto ...DEL MONDO ...

Scherma, Campionati Mondiali Giovani e Cadetti Plovdiv 2023: oro ... SPORTFACE.IT

Da oggi, fino al primo aprile 2024, inizia il periodo di qualificazione per la scherma. Le prove di Coppa del Mondo, Grand Prix a punteggio maggiorato, gare satellite, i campionati Continentali e ...La scherma comincia il proprio periodo di qualificazione ai ... Grand Prix a punteggio maggiorato, gare satellite, i campionati Continentali e soprattutto i Campionati Mondiali di Milano 2023. Proprio ...