Scarlett Johansson spiega perché ha detto no ai social | «Sono troppo fragile»

(Di martedì 4 aprile 2023)hato in dettaglio quale sia il suo probema con imedia.non ha un account suo e, soprattutto, non vuole averlo… (foto Getty). Viva la sincerità.da una come lei, abituati come siamo a vederla menare calci a destra e manca nei panni di Black Widow, non ce lo saremmo mai aspettati. Il cinema è finzione. E le apparenze, a volte, ingannano. E sebbenesembri una donna forte e sicura di sé, anche lei è preda di insicurezze. Per questo,, si tiene ben lontana daimedia.contro gli hater suiDurante l’intervista nel podcast The Skinny Confidential ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jadoreParis0 : @talky_ann Ditegli che per noi Micol è molto più bella di Scarlett Johansson ???? - RollingStoneita : Scarlett Johansson ha rivelato perché non sarà mai sui social - sadbutglad1 : lei è letteralmente là sosia di scarlett johansson - Stone_ColdCrazy : Scarlett Johansson è un cesso, è proprio brutta e mi fa schifo. (@CalamityJade88 rido non poco ??????) - AntonioArnolfo : @RamellaUgo Robert Redford è anche un grande regista. L'uomo che sussurrava ai cavalli è un grande film, una storia… -

Questa volta i fortunati sono Tom Hanks, Margot Robbie,e Tilda Swinton . Strange way of life di Pedro Almodovar Certa la presenza del cortometraggio western queer di Pedro ...ha rivelato perché non sarà mai sui social. Ospite del podcast The Skinny Confidential Him & Her , la diva 38enne ha spiegato i motivi per cui è sempre stata lontana dalle varie ...Free Guy - Eroe per gioco: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD Lucy (Azione, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Luc Besson, con, Morgan Freeman, Choi ...

Scarlett Johansson ha rivelato perché non sarà mai sui social Rolling Stone Italia

. Ospite del podcast The Skinny Confidential Him & Her, la diva 38enne ha spiegato i motivi per cui è sempre stata lontana dalle varie piattaforme. «Sono una persona troppo fragile per stare sui socia ...Nel 2014 nei cinema di tutto il mondo arrivava Lucy, pellicola diretta dal regista francese Luc Besson e con protagonista Scarlett Johansson. La lavorazione del film fu vittima di diversi problemi tra ...