Scarlett Johansson diva controcorrente senza social: «Il mio ego è troppo fragile» (Di martedì 4 aprile 2023) Scarlett Johansson ha spiegato in dettaglio quale sia il suo problema con i social media. Perché non ha un account suo e perché, soprattutto, non vuole averlo… (foto Getty) Viva la sincerità. Perché da una come lei, abituati come siamo a vederla menare calci a destra e manca nei panni di Black Widow, non ce lo saremmo mai aspettati. Il cinema è finzione. E le apparenze, a volte, ingannano. E sebbene Scarlett Johansson sembri una donna forte e sicura di sé, anche lei è preda di insicurezze. Per questo, spiega, si tiene ben lontana dai social media. Scarlett Johansson contro gli hater sui social Durante l’intervista nel podcast The Skinny Confidential Him & Her Podcast, l’attrice 38enne ha ammesso candidamente che il solo fatto di ... Leggi su amica (Di martedì 4 aprile 2023)ha spiegato in dettaglio quale sia il suo problema con imedia. Perché non ha un account suo e perché, soprattutto, non vuole averlo… (foto Getty) Viva la sincerità. Perché da una come lei, abituati come siamo a vederla menare calci a destra e manca nei panni di Black Widow, non ce lo saremmo mai aspettati. Il cinema è finzione. E le apparenze, a volte, ingannano. E sebbenesembri una donna forte e sicura di sé, anche lei è preda di insicurezze. Per questo, spiega, si tiene ben lontana daimedia.contro gli hater suiDurante l’intervista nel podcast The Skinny Confidential Him & Her Podcast, l’attrice 38enne ha ammesso candidamente che il solo fatto di ...

