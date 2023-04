Scarafaggi in casa? Liberatene in poche mosse (Di martedì 4 aprile 2023) Gli Scarafaggi sono tra gli ospiti più indesiderati tra le mura domestiche. Eppure con l’arrivo dei primi caldi, spesso li troviamo lungo i muri, negli scarichi, un po’ ovunque. Utilizzare di getto insetticidi chimici è un istinto irrefrenabile, eppure nocivo per noi e per l’ambiente. Teniamo sempre conto che rilasciano sostanze tossiche nell’aria e sulle superfici! Facciamo un lungo respiro e mettiamoci all’opera. Per prima cosa, preveniamo o rimediamo con una pulizia accuratissima. Dobbiamo scongiurare residui alimentari nel lavandino della cucina, in particolar modo. Anche i bidoni dell’immondizia devono restare il più possibile lontani da casa, perché si nutrono degli avanzi di cibo. Ovviamente, dobbiamo mantenere immacolate anche le stanze da letto o il soggiorno. Se siamo avvezze a sgranocchiare snack davanti alla tv, meglio scongiurare la ... Leggi su donnaup (Di martedì 4 aprile 2023) Glisono tra gli ospiti più indesiderati tra le mura domestiche. Eppure con l’arrivo dei primi caldi, spesso li troviamo lungo i muri, negli scarichi, un po’ ovunque. Utilizzare di getto insetticidi chimici è un istinto irrefrenabile, eppure nocivo per noi e per l’ambiente. Teniamo sempre conto che rilasciano sostanze tossiche nell’aria e sulle superfici! Facciamo un lungo respiro e mettiamoci all’opera. Per prima cosa, preveniamo o rimediamo con una pulizia accuratissima. Dobbiamo scongiurare residui alimentari nel lavandino della cucina, in particolar modo. Anche i bidoni dell’immondizia devono restare il più possibile lontani da, perché si nutrono degli avanzi di cibo. Ovviamente, dobbiamo mantenere immacolate anche le stanze da letto o il soggiorno. Se siamo avvezze a sgranocchiare snack davanti alla tv, meglio scongiurare la ...

