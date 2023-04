Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @TgLa7: Donald Trump ha chiesto di spostare il processo da Manhattan a Staten Island, un'area tradizionalmente più repubblicana. Non ha… - TgLa7 : Donald Trump ha chiesto di spostare il processo da Manhattan a Staten Island, un'area tradizionalmente più repubbli… - nuova_venezia : L’ex patron del Venezia Joe Tacopina scelto da Trump come avvocato per lo scandalo della pornostar - PCagnan : L’ex patron del Venezia Joe Tacopina scelto da Trump come avvocato per lo scandalo della pornostar… - mattinodipadova : L’ex patron del Venezia Joe Tacopina scelto da Trump come avvocato per lo scandalo della pornostar -

A quanto trapela, sarà lui stesso e non i suoi avvocati a dichiararsi non colpevole per il caso dei pagamenti in nero allaStormy Daniels, perché non rivelasse la relazione intima che ...Fotogallery - Trump, le foto fake del suo arresto fannoMA CLIENTELA SELEZIONATA Fotogallery - Il nuovo trend da New York: la cena nudi con sconosciuti IL FRONTE DEL CONFLITTO Fotogallery - Giorni di guerra a Bakhmut tra carri armati, feriti e ...... il caso Trump è una novità, anche se l'imputazione sui 130 mila dollari dati allaStormy ... Durante la campagna elettorale per la sua riconferma, però, ci fu loWatergate: sette ...

Scandalo pornostar: Trump chiede di spostare processo a Staten Island TGLA7

La zona intorno al tribunale di New York e alla Trump Tower è stata blindata. In aula, non ci saranno telecamere, ma il giudice ha concesso la presenza di alcuni fotografi Tutta la zona intorno al tri ...A difendere l’ex presidente Usa per la vicenda di Stormy Daniels sarà l’ex numero uno del club lagunare che aveva scelto di vivere a Cannaregio ...