Save the Children | ' In Italia lavorano 336mila bambini dai 7 ai 15 anni'

ROMA - Sì, c'è lavoro minorile anche in Italia. Dieci anni dopo l'ultima ricerca sul tema, la situazione non è cambiata.Children, insieme alla Fondazione Bruno Trentin, racconta come 336 mila bambini e adolescenti tra i 7 e i 15 anni " il 6,8 per cento del totale, uno ogni quindici - hanno avuto esperienze di ...Il report diChildren per il lavoro minorile ha fatto una fotografia impietosa anche all' ltalia. Si stima infatti che 336mila bambini e adolescenti tra i 7 e i 15 anni - pari al 6,8%, quasi un minore su ...Sono i dati che emergono dalla nuova indagine sul lavoro minorile condotta daChildren, 'Non è un gioco', secondo la quale quasi un 14 - 15enne su cinque svolge o ha svolto, un'attività ...

Lavoro minorile, 336mila casi in Italia secondo indagine Save the Children Sky Tg24

Un'indagine di Save the Children sul lavoro minorile stima che in Italia 336mila tra bambini e adolescenti abbiano già avuto esperienze. Il lavoro minorile è un fenomeno globale che non risparmia ...La nuova indagine nazionale 'Non è un gioco' - condotta da Save the Children e diffusa oggi alla presenza tra gli altri della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone - ...