Sassuolo | Palmieri | «Bello vincere il Viareggio | i nostri ragazzi…»

Le parole di Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo, sulla vittoria della Viareggio Cup Francesco Palmieri ha comentado a Dazn il successo del Sassuolo alla Viareggio Cup. PAROLE – «È motivo di grande soddisfazione perché poi questo torneo è sempre una manifestazione importantissima a livello giovanile. In questi anni penso che il Sassuolo abbia costruito un buon settore giovanile, dove abbiamo messo in mostra tanti ragazzi promettenti. Diversi sono nel calcio professionistico e speriamo che la prima squadra possa attingere ancora di più ai ragazzi che si sono formati nel nostro settore giovanile perché l'obiettivo primario è quello. La strategia societaria è quella di credere nei giovani, cercheremo di avere una linea che possa ...

