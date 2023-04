Sassuolo-Juventus | mercoledì 12 4 alle ore 19 stop agli Accrediti Stampa

Leggi su seriea24

(Di martedì 4 aprile 2023) In merito alla gara del Campionato di Serie A TIM, in programma Domenica 16 Aprileore 18 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, le richieste di accreditovanno inoltrate ESCLUSIVAMENTE via e-mail all’indirizzo ufficiocalcio.it entro e non oltre le ore 19 di12 Aprile 2023. llCalcio prenderà in considerazione le varie richieste in base al rispetto delle modalità previste per l’accreditamento e alla disponibilità dei posti in Tribuna. Tutte le richieste dovranno pervenire su carta intestata e firmata dal direttore della testata di riferimento e dovranno riportare i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita) e il numero del tesserino dell’Ordine ...