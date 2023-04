Sarri si è appassionato alla lazialità leggendo i libri sulla storia del club CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 aprile 2023) «La Lazio ti entra dentro. Qui sto bene, mi hanno fatto sentire importante». Dopo la vittoria sul Monza, l’allenatore biancoceleste, Maurizio, ha dichiarato amore verso i colori della squadra. E non era la prima volta. Ultimamente è accaduto spesso cheabbia espresso la sua totale identificazione con i valori del tifo laziale. Il Corriere dello Sport dedica uno spazio a questa identificazione, iniziata, scrive, ai tempi del primo ritiro estivo, grazie a deiregalati ada un tifoso, ad Auronzo. “Maurizio, la vocazione laziale, l’ha assorbita in un anno e mezzo non solo respirando l’aria di Formello o dell’Olimpico. E’di letteratura e nell’estate 2021 colse al volo il regalo di un tifoso che gli si avvicinò per salutarlo. Insieme a quel saluto ...