(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - ''Il Trattato dell'alto mare punta a regolamentare l'utlizzo delle risorse marine e tutelare l'ambiente. L'alto mare è il 50% della superificie del nostro pianeta. Per anni è stata la terra di nessuno. L'industria farmaceutica sta utilizzando risorse marine genetiche per curare malattie importanti come il cancro e l'alzheimer, quindi l'è unaa disposizione di tutti. Noi bisogna tutelare queste risorse''. Lo sottolinea Francesca, della Commissionegrafica dell'Unesco, in occasione di 'Maredì', il nuovo programma di approfondimento sull'Economia del Mare ideato da Confitarma.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : LIVE | Francesca Santoro, Specialista di Programma della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco, pa… -

... Giovanni Bonotto (industriale, direttore creativo della Bonotto e fondatore della "Fabbrica Lenta"), Francesca(specialista del Programma di Educazione all'della Commissione ......"The Source to sea approach" che ha avuto come focus le azioni in atto per la tutela dell'... All'incontro è intervenuta anche Francesca, responsabile Ufficio Regionale UNESCO per la ...' L'regola il clima del Pianeta e dunque unsano è fondamentale per contrastare il cambiamento climatico '. Così all'Adnkronos, Francesca, Senior Programme Officer della Intergovernmental Oceanographic Commission (Commissione ...

Santoro, 'oceano è una grande farmacia, dobbiamo tutelarlo' Adnkronos

quindi l’oceano è una grande farmacia a disposizione di tutti. Noi bisogna tutelare queste risorse”. Lo sottolinea Francesca Santoro, della Commissione oceanografica dell’Unesco, in occasione di ...(Adnkronos) - Dal 6 al 12 marzo, la mostra itinerante dedicata all’oceano e al clima fa tappa a Napoli, a Castel dell’Ovo, con un programma fitto di iniziative, tour guidati, laboratori didattici, vis ...