Sant'Angelo, una gioia dopo cinque mesi per regalarsi una speranza (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl calcio è aggregazione, socialità. Quante volte questi appellativi sono stati affibbiati al mondo del pallone, soprattutto quello dilettantistico. Caratteristiche che rispecchiano la volontà di tante realtà e tra queste spicca indubbiamente la Virtus Sant'Angelo. Ultima nel girone B di Seconda Categoria, la compagine sannita non ha mai smarrito determinati valori che ne hanno contraddistinto la fondazione. Sabato scorso, a distanza di cinque mesi e mezzo, la Virtus è riuscita anche a centrare sul campo un risultato che mancava da addirittura da venti partite. Il tre a zero rifilato in casa al Paolisi 2000 ha interrotto un lungo digiuno e disegnato prospettive nuove per il finale di stagione. A cinque giornate dalla fine del campionato, la compagine di Sant'Angelo a ...

