Sanità | Zullo Fdi | Malattia renale cronica e prevenzione | centrale ruolo istituzioni

(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. - "Lepossono fare molto per sensibilizzare i cittadini e i professionisti della, con l'obiettivo di favorire l'identificazione precoce dei pazienti con...

"La popolazione italiana invecchia e i bisogni di salute sono infiniti - sottolinea- . Tuttavia, le risorse in tema disono sempre limitate. Per questo motivo occorre fare in modo che ...Ad aprire il convegno, il senatore Ignazio, capogruppo Fdi, Commissione Affari sociali,, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, impegnato nella promozione di ...Commissione Lavoro eNella commissione presieduta da Francesco Zaffini (Fdi) si discute di ... Sarà Ignazio(Fdi) il relatore del parere al disegno di legge di conversione del Decreto legge ...