Sanità, in ospedale a Oliveto Citra: medici e personale, l'allarme della Cisl Fp Salerno (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra (Sa) – All'ospedale San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra mancano medici, tecnici di laboratorio e personale amministrativo. È quanto denunciano i sindacalisti della Cisl Fp Salerno, Alfonso della Porta, Lorenzo Conte e Attilio Perciabosco, in una missiva indirizzata nelle scorse ore al direttore generale dell'Asl di Salerno, al direttore sanitario del San Francesco D'Assisi e ai lavoratori. Una grave carenza di personale che, secondo i sindacalisti, rischia di mandare in tilt il servizio sanitario e che vede posti vacanti per medici, OSS, tecnici di radiologia medica, tecnici di laboratorio biomedico, ...

