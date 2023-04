San Pietroburgo | ecco il film dell’attentato | dalla consegna della statua alla fuga di Trepova

Leggi su lastampa

(Di martedì 4 aprile 2023) Questa al sequenzain cui è morto il blogger russo Vladlen Tartasky. Dopo l’arresto la ragazza ha ammesso di averto la scatola con ladentro cui c’era l’esplosivo, ma secondo la testimonianza del marito, la giovane sarebbe stata ingannata e forse non era consapevole.

Nei video girati dagli utenti prima e dopo l’esplosione e daiati delle telecamere di sicurezza si può ricostruire parzialmente la sequenza.

Prima Daria T cona scatola in mano entra nel locale, poi dopo aver regalato il busto a Tatarsky (che secondo le testimonianze saluta la giovane con familiarità, come mostrando di conoscerla) la stessaviene richiamata dal blogger e invitata sedersi vicina. Qui inizia uno scambio di battute tra Tatarsky e. ...