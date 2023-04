San Leucio del Sannio, la Pro Loco riparte da Cavuoto: i nomi degli eletti (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Pro Loco ‘Casali dei Collinari’, di San Leucio del Sannio, riparte con il nuovo Presidente Giusy Cavuoto. Si sono svolte nel pomeriggio di ieri, infatti, le operazioni di voto nella sede di via Rizzi, per eleggere il nuovo consiglio direttivo. La Pro Loco sanleuciana, è giusto ricordarlo, fu commissariata a cavallo tra fine del 2022 e l’inizio del 2023 dopo che la maggioranza del consiglio direttivo si dimise. Da allora, il Presidente Provinciale della Pro Loco, Renzo Mazzeo, ne prese le redini. Il ruolo di Mazzeo fu subito chiaro: traghettare la comunità di San Leucio del Sannio fino all’elezione del nuovo consiglio direttivo in tempi brevi, per evitare, come esplicitò durante la campagna di tesseramento, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Pro‘Casali dei Collinari’, di Sandelcon il nuovo Presidente Giusy. Si sono svolte nel pomeriggio di ieri, infatti, le operazioni di voto nella sede di via Rizzi, per eleggere il nuovo consiglio direttivo. La Prosanleuciana, è giusto ricordarlo, fu commissariata a cavallo tra fine del 2022 e l’inizio del 2023 dopo che la maggioranza del consiglio direttivo si dimise. Da allora, il Presidente Provinciale della Pro, Renzo Mazzeo, ne prese le redini. Il ruolo di Mazzeo fu subito chiaro: traghettare la comunità di Sandelfino all’elezione del nuovo consiglio direttivo in tempi brevi, per evitare, come esplicitò durante la campagna di tesseramento, ...

