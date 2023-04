Samsung | nuovi indizi sul Galaxy S23 FE

Leggi su tecnoandroid

(Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Non si fermano mai i rumor attorno agli smartphone del colosso sud coreano, soprattutto per quelli che ancora non sono stati lanciati dal produttore sudcoreano. Oggi torniamo a parlare diS23 FE, il modello protagonista di rumor a dir poco contrastanti negli ultimi mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.S23 FE: gli ultimi rumor Fino ad ora infatti le abbiamo sentite tutte a proposito diS23 FE, con voci contrastanti che prima indicavano il suo lancio a breve e poi la sua archiviazione definitiva. Nelle ultime ore sono trapelatidettagli online particolarmente incoraggianti per chi lo sta aspettando. Secondo quanto trapelato online infatti,S23 FE potrebbe arrivare davvero sul mercato, ma non presto ...